Рубль: понижательные риски превалируют

Рубль понес умеренные потери на торгах в четверг, не увидев предлогов для укрепления. Торговый диапазон по-прежнему ограничен, что подтверждает борьбу противодействующих сил. Доллар подорожал в пределах 0,3%, до 61,40 руб., евро набрал почти 0,5%, отражая ситуацию на рынке форекс.

На рынке нефти усиливаются коррективные сигналы. По мере приближения июньского саммита экспортеры ОПЕК начинают готовить рынок к возможному ослаблению ограничений по добыче, и это беспокоит быков. Поскольку такой сценарий не заложен в ценах, дальнейшие сигналы в этом направлении будут толкать котировки вниз. Это один из факторов риска для нашей валюты, которая также остается под влиянием геополитики. Не успели активы развивающегося сегмента расправить крылья, как из Белого дома пришел новый удар – Трамп решил отменить встречу с лидером КНДР, которая впоследствии выразила надежду, что саммит все же состоится. Обострение темы торгового протекционизма США и отношений с Кореей играет не в пользу рисковых активов в целом и валют развивающихся рынков в частности. Причем в случае дальнейшего ухудшения атмосферы на этом фронте давление на рубль только усилится.

Между тем доллар перешел к восстановлению на международной арене, подтвердив целостность бычьего тренда. Учитывая все вышеперечисленные факторы, пика налоговых выплат будет недостаточно, чтобы противостоять их влиянию на российскую валюту, а значит, в паре доллар/рубль по-прежнему преобладают повышательные риски. Если общий фон в ближайшие дни не улучшится, доллар может спокойно протестировать область 61,70 руб. и вернуться к отметке 62 руб.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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