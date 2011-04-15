Рубль поддерживают с трех сторон, но геополитика будет сильнее

В четверг, 24 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 27 коп. (+0,44%), до 61,60 руб., курс евро – на 47 коп. (+0,66%), до 72,17 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (-26,08%), а в паре евро/рубль – 357,3 млн евро (-56,58%).

Банк России с 25 мая установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,4090 руб., что ниже предыдущего закрытия на 18,55 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 72,0082 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,47 коп.

В четверг рубль сдал позиции доллару и евро в условиях дешевеющей нефти. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,17%. Поскольку нефтяные котировки остались внутри семидневного коридора $78,00 – $80,50, то реакция валютных трейдеров была сдержанной на снижение цены. К тому же рубль продолжал черпать силы от налогового периода, чтобы удержаться вблизи уровня 61,60 руб. за доллар США.

От минимума на отметке 61,26 руб. курс доллара восстановился до 61,60 руб. Курс евро открылся ростом и завершил торги на уровне 72,17 руб. против 71,70 руб. на закрытии в среду.

В пятницу, 25 мая, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent снизилась на 0,13%, до $78,64 за баррель. Напоминаю, поддержка по нефти сейчас располагается на уровне $78,15 за бочку. В паре доллар/рубль волатильность поднимется, когда цена упадёт ниже обозначенного уровня.

Высокие цены на нефть, привлекательные процентные ставки и российские активы, оказывают положительное влияние на рубль. Несмотря на это, после завершения налогового периода (28 мая) участники рынка опять переведут фокус внимания на геополитику. В связи с этим курс рубля сохранит боковое движение к доллару и евро с последующим снижением. Следим за нефтяными ценами и уровнем $78,15 за баррель. Если он не устоит, тогда курс доллара восстановится до 62,20 руб., а курс евро – до 72,85 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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