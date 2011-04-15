Нефть и геополитика будут давить на рубль

Нефтяные котировки, хотя и уменьшают в последнее время влияние на рубль, воздействуют «избирательно». Если нефть растёт, то российская валюта укрепляется не так сильно. Но если цена Brent уменьшается, рубль также стремится к ослаблению. Фьючерсы на нефть в естественной коррекции отступили от максимумов в $80 до $78,4. Движение может продлиться к поддержке в районе $77.

Это сказалось при открытии МосБиржи 25 мая на первоначальном некотором всплеске доллара к рублю с 61,6 к 61,7 руб. Но практически сразу после этого цена вернулась к уровню открытия. А по отношению к евро, который слабеет к доллару, рубль с самого начала торгов показывает укрепление с 72,23 до 72 руб.

Такая ситуация связана с тем, что на 25 мая приходится пик налоговых платежей, под которые экспортёры продают валюту. Предполагается уплата НДС, акцизов и НДПИ объёмом 700 млрд руб.

Однако уже после окончания налогового периода на следующей неделе внимание участников рынка может переключиться и на коррекцию нефти, и на геополитику - возможное обострение ситуации с Украиной, обещания США новых санкций против России, повышающий давление на рисковые валюты срыв встречи Д.Трампа с Ким Чен Иром и пр.

Поэтому в перспективе ближайших дней возможно движение к верхним рубежам актуальных диапазонов 60,8-62,7 руб/доллар и 71,6-73,3 руб/евро.

Следует учесть и то, что доллар на мировом рынке укрепляется, штурмуя максимумы в районе 94 п. по индексу доллара DX. Это также негативный фактор для рубля.

А вот фондовый индекс МосБиржи на открытии показал некоторое повышение на 0,5% до 2 305. Это временная реакция на укрепление европейских индексов. Однако она вряд ли продлится долго, учитывая то, что и Азия утром показывает в основном некоторую негативную динамику, и американцы в течение дня способны продолжить снижение , начатое накануне на слухах о возможности новых тарифных войн США.

В таком случае российский индекс готов уйти вновь к 2290 п.







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд













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