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28.05.2018

Планы ОПЕК подкосили нефть

Котировки нефти перешли в режим медвежьей коррекции в четверг. В последний день торговой недели Brent заметно ускорила темпы снижения и в итоге просела более чем на 3%, завершив пятидневку на отрицательной территории после подряд трех недель подъема. С утра в понедельник баррель продолжает дешеветь, отметившись на 3-недельных минимумах в районе 74,50.
Волна выхода из длинных позиций поднялась на фоне спекуляций на тему изменения условий соглашения ОПЕК+. В пятницу ключевые экспортеры ясно дали понять, что планируют сделать послабления и увеличить добычу, сославшись на перспективы дальнейшего падения производства в Иране и Венесуэле из-за американских санкций.
На рынке и ранее закрадывались сомнения в том, что условия соглашения будут оставаться неизменными, ведь среди инвесторов начались разговоры о возможном возникновении дефицита предложения. Но недвусмысленные намеки Саудовской Аравии, ОАЭ и России на такое развитие событий все же не могло оставить рынок равнодушным.
Дополнительный негатив привнесли данные из США, где число действующих буровых установок подскочило сразу на 15 единиц. Это максимальный с февраля прирост и новый максимум с марта 2015 года. Свежие цифры из Штатов усилили беспокойство участников рынка по поводу увеличения мирового предложения и замедления процесса восстановления баланса на мировом рынке.
В краткосрочной перспективе Brent будет оставаться под давлением – рынку нужно переварить недавние известия и проанализировать перспективы наращивания поставок в мире. На этой неделе трейдеры будут более чувствительно реагировать на данные по запасам и добыче в США, и если с этого фронта поступят медвежьи новости, это станет катализатором новой волны фиксации прибыли.


Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ






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