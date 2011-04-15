Рубль пойдет за падающей нефтью

В минувшую пятницу рубль заметно просел, ускорив падение во второй половине дня. Валюта снижалась вслед за обвалом на рынке нефти, где Brent подешевела более чем на 3% в условиях ликвидации длинных позиций. В результате пара доллар/рубль снова закрепилась выше отметки 62 руб., набрав почти 0,7%. Евро/рубль обосновалась над 72,50 руб., прибавив 0,4%.

Рубль, который и без того чувствовал себя неуверенно, лишился единственного ощутимого фактора поддержки – сырьевые рынки перешли к коррекции после ралли. Масштабная фиксация прибыли по нефти произошла на фоне заявлений Саудовской Аравии и России о намерении нарастить объемы добычи в рамках соглашения. Это сильно подстегнуло ликвидацию длинных позиций по Brent, которая еще несколько дней назад обновляла долгосрочные максимумы.

Со сцены уходит и локальный фактор поддержки для нашей валюты – налоговый период. Теперь «деревянный» станет еще уязвимее перед сильным долларом и другими негативными для него факторами. С утра американская валюта корректируется в парах с основными валютами, но нефть продолжает дешеветь. Таким образом, рубль, скорее всего, откроется гэпом вниз, отыгрывая дальнейшие продажи в сырьевом сегменте, динамика которого в ближайшие дни будет задавать тон нашей валюте на фоне происходящих событий. Пара доллар/рубль остановила подъем в районе 20-дневной скользящей средней на 62,20 руб. Пробой этой зоны расчистит путь к отметке 62,60 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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