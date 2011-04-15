Грядет либерализация газового рынка

Накануне торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции НОВАТЭК (+ 6,72%). Лидерами снижения стали акции энергокомпании ТГК-1 (- 2,53%). В целом неделя завершилась снижением. Пара USD/RUB подскочила в диапазон 62,00 - 62,50.

Среди новостей рынков и компаний отдельно отметим газовый сектор. Причиной для роста акций НОВАТЭК (+ 6,72%) стало заявление Президента на тему либерализации экспорта трубопроводного газа. Речь не идет о лишении Газпрома (- 0,12%) экспортной монополии, однако транспортные возможности компании могут быть использованы независимыми производителями. По сути, режим может быть схожим с тем, что на внутреннем рынке, когда монополия пускает в свои трубопроводы газ независимых производителей при наличии свободных мощностей. Либо Газпром будет закупать газ для экспорта. Это хорошая новость не только для НОВАТЭК, но, прежде всего, для Роснефти и Сургутнефтегаза, которые в числе первых смогут воспользоваться такой возможностью. Цена на газ в Европе в несколько раз выше, чем в России (300 - 600 евро за тыс. куб.м. против 100), однако экспортные возможности сильно ограничены свободными мощностями. Вероятно, независимые производители смогут использовать лишь маршрут транзита через Украину не более чем на 5 - 8 млрд куб.м. в год. RusAl (+ 1,73%) создает риски для ГМК Норникеля (+ 1,93%). Минфин США предупредил о рисках санкций. Остается неясным, сможет ли RusAl продать свой пакет в ГМК, который стоит более 7 млрд. дол.США.

Сегодня ожидается разнонаправленная динамика. На локальном рынке в центре внимания нет корпоративных событий. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,00 - 63,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2290 - 2320 п.





Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"





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