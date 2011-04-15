Опасения по поводу ОПЕК+, ПМЭФ, непоследовательность США

Прогноз на неделю: Замедление динамики в начале недели. Разговоры Саудовской Аравии, ОАЭ и России о повышении добычи нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, указывают на возможность прекращения действия соглашения ОПЕК+ на ближайшем заседании картеля (в июне), что вызвало коррекцию в нефтяных ценах и снизило спрос на рисковые активы. Из потенциальных позитивных моментов мы отмечаем заявление Дональда Трампа о том, что он все еще заинтересован в проведении саммита с участием Северной Кореи 12 июня: хотя такие комментарии создают почву для оптимизма, уверенности все же нет. Кроме того, на ПМЭФ лидеры азиатских и европейских стран выказали желание работать над улучшением отношений с России, что открывает путь для смягчения санкций.

Снижение в США, рост в Азии. США (S&P 500 -0.24%, DJIA -0.24%, NASDAQ +0.13%). Азия (Hang Seng без динамики, Shanghai +0.32%, Nikkei -0.13%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.01%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $75.07 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Негативные драйверы нивелировали рост. Поддержку настроениям инвесторов оказывало повышение нефтяных цен, которые периодически пробивали вверх уровень $80 за барр., а также более мягкий, чем опасались эксперты, тон протокола заседания FOMC (сценарий трех, а не четырех повышений ставки в э том году представляется более вероятным) и сигналы о потеплении отношений России с Японией, Европой и МВФ по итогам форума ПМЭФ и встречи с Владимиром Путиным. Тем не менее индексы не смогли удержаться в плюсе в свете более воинственных шагов США по отношению к Китаю (выход из внешнеторговой сделки) и Северной Корее (отмена саммита). Дополнительным фактором давления стало падение цен на нефть Brent в конце недели на фоне спекуляций о возможном объявлении ОПЕК+ о прекращении сделки в июне.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-3.0% до $76.3 за барр.), рубль укрепился к доллару до 62.22, РТС (-0.3%), индекс МосБиржи (-0.9%).







Марк Брэдфорд, аналитик БКС Глобал Маркетс







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