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28.05.2018

Италия и нефть – в центре внимания рынков

После невнятных торгов в Азии, где негатив привнесло удешевление нефти, европейские площадки открылись неплохим ростом, где лидирует итальянский MIB, прибавляющий 1,5% на фоне подъема акций банковского сектора и снижения доходности облигаций. В Италии провалилась попытка сформировать коалиционное правительство, а значит, впереди – новые выборы, до которых руководить страной, скорее всего, будет правительство технократов. Политический кризис в третьей по величине экономике еврозоны в ближайшее время будет оставаться в центре внимания инвесторов и продолжит задавать тон европейской валюте.
Евро умеренно корректируется вверх в первой половине торгов понедельника на фоне повсеместного отката доллара под влиянием в основном технических факторов – фиксация прибыли после обновления максимумов. Впрочем, определенное давление исходит от снижения показателей доходности трежерис – сегодня доходность 30-летних бумаг упала к месячному минимуму, подрывая перспективы возобновления роста американской валюты в краткосрочной перспективе. Впрочем, у доллара на этой неделе будет шанс на подъем, если свежая статистика из США порадует быков. В центре внимания будет пятничный отчет по рынку труда.
На рынке нефти давление немного ослабло, но общий настрой остается негативным. В пятницу Brent обвалилась на 3%, достигнув минимальных за три недели уровней на отметке 74,50 на волне распродаж в ответ на намерения России и Саудовской Аравии пересмотреть условия сделки ОПЕК+ и увеличить добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки. Перед июньским саммитом экспортеры продолжат готовить рынок к этим изменениям, что будет ограничивать дальнейший бычий потенциал цен. Причем коррективные настроения в сырьевом сегменте могут усилиться на фоне дальнейшего роста активности на сланцевых месторождениях США. В ближайшей перспективе, чтобы избежать падения к новым минимумам, Brent необходимо подтвердить восстановление над уровнем 75.



Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX






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