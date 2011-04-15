Рубль вниз, акции – вверх

Нефтяной рынок показывает некоторую стабилизацию после сильной коррекции, которая увела котировки с $80 к $74,6. Падение нефти в конце прошлой недели связано с обсуждением Россией и Саудовской Аравией на ПМЭФ возможности ослабления условий сделки ОПЕК+ по ограничению добычи. Коррекция была закономерна и глубока, но теперь новость отыграна, цены дошли до сильной поддержки и оттолкнулись вверх до $75,3.

Но не только и даже не столько нефть влияет сейчас на российскую валюту. Рубль испытывает противонаправленное воздействие в начале недели.

За него - последний день налогового периода. Выплата налога на прибыль 28 мая составляет порядка 0,5 трлн руб. Стимулирует российскую валюту и то, что немного ослабло рисковое напряжение на рынках. Поскольку ранее отменённая Д.Трампом встреча с Ким Чен Ином всё же состоится.

Но давление на российскую валюту сильнее. Внимание вновь переключается на геополитические факторы. Это нагнетание напряженности вокруг Украины и расследование катастрофы малазийского Боинга, потенциальное усиление санкций против России, вероятное будущее увеличение заимствований в связи с поиском средств на выполнение задач правительства и пр.

Поэтому пара доллар/рубль преодолела вверх вверх локальное сопротивление на уровне 62,34 руб. и стремится к верхней границе коридора 61-62,8 руб/дол. В случае его преодоления котировки способны уйти к 63,3-63,5 руб.

Индекс МосБиржи, менее зависимый от нефти, достаточно стабилен чуть выше отметки 2300 п., сохраняя очень малый коридор 2280-2340 п. В целом имеет тенденцию к росту, учитывая повышение склонности к рискам и увеличение азиатских индексов в начале недели.









Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд































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