Россия, вперед в 2004…

Россию ждут новые санкции за сбитый Боинг, так считают в Госдуме. В кабинете министров ищут деньги для выполнения нового «майского указа» президента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что России следует готовиться к новому ужесточению санкционного давления за сбитый Боинг в небе над Украиной в июне 2014 года. Власти Австралии и Голландии в прошедший четверг обнародовали предварительные итоги расследования. Теперь они открыто обвиняют Россию в ответственности за произошедшую трагедию, так как установка ЗРК «БУК», сбившая рейс MH17, принадлежала российской военной части располагающийся под Курском, а удар был нанесен с территории, которая была под контролем ополченцев.

Тем временем в кабинете министров активно ищут деньги на исполнение нового «майского указа» президента. Уже практически решен вопрос о том, что будет повышаться пенсионный возраст. Также правительство рассчитывает на привлечение денег за счет облигаций федерального займа, реформирование налоговой системы и повышения НДС до 20%. Такая ставка действовала в России до 2004 года.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 62 рублей 25 копеек, евро торгуется на отметке 72 рубля 75 копеек. Индекс ММВБ располагается на уровне 2310 пунктов, котировки нефти марки Brent упали до 75 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap упал до 7200 долларов.

Назад в 2004, именно туда, скорее всего, откатиться Россия, увеличив не только НДС и пенсионный возраст, но и получив усиленное санкционное давление Запада. Станет ли от этого лучше российской экономике, а самое главное населению страны очень большой вопрос. Абсолютно точно можно сказать, что повышение НДС до 20% разогреет инфляцию, что уже по-своему является негативом для потребителей. Повышению пенсионного возраста также маловероятно что кто-то обрадуется. Хотя именно эта мера действительно является абсолютно оправданной и вынужденной в текущих условиях. А вот ответственность, которую придется на себя взять России за действия на востоке Украины, через расширение пакета санкций, могут довольно болезненно ударить по российской экономики и по отечественному финансовому рынку.

На российском валютном рынке ситуация развивается сейчас достаточно закономерно. Рубль постепенно снижается против доллара и евро. Мы ранее предупреждали, что курс доллара к концу мая вернется в диапазон от 62 до 63 рублей и дальнейшее снижение нефтяных котировок, в том случае если оно, конечно, продолжится, может обвалить рубль их еще до более низких значений.









Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн















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