Нефть: фиксация прибыли может набрать обороты

понедельник Brent обвалилась к почти 3-недельным минимумам в районе 74,50, где встретила покупателей и восстановилась на 100 пунктов, хотя осталась на отрицательной территории, отметив третий день снижения кряду. Помимо технических факторов, на котировки надавили намеки лидеров сделки ОПЕК+ на пересмотр условий соглашения в сторону увеличения добычи на 1 млн баррелей в сутки во втором полугодии.

Учитывая существенное ужесточение условий на рынке черного золота благодаря усилиям ОПЕК, а также вынужденный обвал добычи в проблемной Венесуэле и грядущие санкции в отношении Ирана, рынок начал подозревать, что в какой-то момент может образоваться дефицит предложения. Такие предположения загнали цены в район отметки 80.

Однако сигналы со стороны Саудовской Аравии и России, которые вполне логичны, учитывая текущую ситуацию на мировом рынке, все же испугали игроков, которые тут же вспомнили о беспрестанном наращивании активности на сланцевых месторождениях США. К слову, теперь, когда ключевые экспортеры указали на возможность смягчения квот, участники рынка будут чувствительнее реагировать на поступающую статистику из Штатов.

Здесь бычьих сигналов ожидать, похоже, не стоит. Буровая активность продолжает расти. На прошлой неделе число установок подскочило сразу на 15 штук. Соответственно, на этой неделе Минэнерго может рапортовать о дальнейшем увеличении добычи, которая неумолимо приближается к 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, свежие цифры из США могут послужить катализатором фиксации прибыли сегодня-завтра и отправить Brent в район отметки 73.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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