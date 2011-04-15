Рубль достойно держит удар от дешевеющей нефти

Старт торгов недели прошёл под знаком волнений вокруг политической ситуации в Италии и неудачных попытках отскока нефти. Как и следовало ожидать, позитивный старт торгов единой валюты и её отскок в область 1.1730 не оказался устойчивым. В ходе европейской сессии пара потеряла чуть более 1%, вплотную подойдя к полугодовым минимумам на 1.16. Поток сильных данных из США, признаки замедления в Европе и угроза политического кризиса в Италии вызвали провал евро на 6.5% менее чем за полтора месяца методичных распродаж.

В то же время доллар выглядит перекупленным также и к другим популярным валютам. GBPUSD нащупал поддержку вблизи 1.33, а USDCAD предпринимает попытки развернуться к снижению от 1.30. Доллар отступает к иене и стабилизировался к ряду валют развивающихся стран. Это сочетание весьма необычно для рынков, так как рост иены зачастую воспринимается как уход в безопасность. Весьма возможно, что за краткой коррекцией валют развивающихся стран вновь последует новая волна давления.

Нефть после неудачного старта торгов недели и провала к 74.60 за баррель Brent, нащупала поддержку и стабилизировалась вокруг 75.60 в начале торгов вторника. В то же время не исключено, что затишье обусловлено низкой торговой активностью, и сегодня больше игроков будут подключаться к продажам, отыгрывая ожидания расширения добычи в предстоящие месяцы.

Российский рубль, вопреки обвалу нефти, сумел достойно продержаться в понедельник. Рост пары USDRUB составил всего 3 копейки до 62.32, а EURRUB снизилась на 17 копеек до 72.40. В то же время, снижение азиатских площадок с утра, несмотря на подешевевшую нефть настраивает на осторожный лад в отношении перспектив на начало дня. Подливают масло в огонь протесты в Бразилии, вызванные ростом цен на топливо. Это заставляет задуматься, не являются ли текущие котировки серьёзным препятствием для дальнейшего мирового роста. В этих обстоятельствах крупный потребитель энергии – Азия – также переживает снижение котировок акций.

Политическая ситуация в Италии, осторожность азиатских площадок и повышенный спрос на безопасные активы, вероятно, сохранит спрос на доллар сегодня в течение дня.





Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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