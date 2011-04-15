Евро ослабляет политика, нефть корректируется, доллар атакует. Что будет с рублем?

В понедельник, 28 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 3 коп. (+0,05%), до 62,32 руб., курс евро понизился на 16 коп. (-0,23%), до 72,40 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,1 млрд (+48,78%), а в паре евро/рубль – 386,2 млн евро (+17,70%).

Банк России с 29 мая установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,271 руб., что выше предыдущего закрытия на 60,51 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 72,8322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 71,39 коп.

Торги на Московской бирже по рублевым парам проходили в спокойном режиме и завершились разнонаправлено. Рубль незначительно ослабился к доллару США и укрепился к евро. Активность участников рынка была низкой из-за выходного дня в США и Великобритании.

К единой валюте рост курса рубля составил 0,23%, соответственно, курс евро дошел до отметки 72,40 руб., причем на открытии цена повышалась до 74,02 руб. Негативная динамика евро связана с его падением к доллару на Форекс из-за новостей из Италии и Испании.

Участники рынка сначала отработали новость о том, что президент Италии отверг все кандидатуры на пост министра экономики, а партии «Движение 5 звезд» и «Лига» при создании коалиционного правительства претерпели неудачу. Потом трейдеры стали оценивать риски новых выборов.

Президент Италии Серджо Маттарелла дал мандат на формирование правительства Карло Коттарелли. Если он не сможет получить вотум доверия, то выборы в стране пройдут после августа.

Дополнительное давление на российскую валюту оказывал рынок черного золота. Новая неделя на нефтяном рынке началась с распродаж. В понедельник торги по эталонным маркам нефти завершились снижением. Активная фаза снижения котировок была в азиатскую сессию. Точку опоры покупатели нашли на уровне $74,46 за баррель нефти марки Brent, с которого началась коррекционная фаза. На фоне низкой активности игроков из-за выходного дня в Великобритания и США, нефтяные фьючерсы Brent скорректировались с $74,46 до $75,58.

Негативное влияние на рынок оказали новости о том, что страны ОПЕК+ готовы рассмотреть вариант увеличения добычи нефти на следующем заседании 22 июня.

Во вторник, 29 мая, Brent стоит $75,50 (+0,30%) за баррель. Продавцы в нефти не успокоятся, пока не достигнут уровня $72,81. Обозначенный уровень является поддержкой для покупателей. Если они её не защитят, то начнется массовое закрытие длинных позиций, которое взывает нисходящее движение до $70,50. А снижение нефтяных котировок будет давить на российскую валюту. Поэтому курс рубля останется в боковом тренде с нисходящим уклоном. В паре евро/рубль для внутридневных колебаний сформировался ценовой диапазон 72,25 – 74,00 руб. А вероятный дневной коридор торгов для пары доллар/рубль составит 61,0-62,8 руб.

В связи с выходным днем в понедельник на этой неделе публикация данных по запасам нефти в США от API и EIA сместилась на один день, на среду и четверг соответственно.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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