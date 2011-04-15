Вчера за счет ослабления рубля индекс МосБиржи закрыл день на плюсовой территории, но я бы не сказал, что «быки» перехватили инициативу. Повышение произошло в рамках нисходящего канала, сформированного 14.05.18. У «быков» сейчас мало козырей, потому что по статистике с 1998 года в большинстве случае июнь на американском рынке месяц «медведей» (среднее снижение индекса S&P-500 составляет 0,5%). Мало козырей и потому что настроение инвесторов на нефтяном рынке изменилось в худшую сторону. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что намерен обсудить со своими партнерами из Саудовской Аравии и другими странами ОПЕК возможность «постепенного восстановления объемов добычи» в рамках полугодового саммита в Вене. И тут уместно вспомнить что средний прогноз цены нефти марки Brent по опросам Рейтер составляет на конец года 71 доллар. А если смотреть на график нефти через призму теханализа то поддержка находится на отметках 73 и 75, а сопротивление 78,5. Ранее я уже писал что последний рывок нефти наверх индикатор RSI на недельном графике не подтвердил. Уверен, что многие нефтетрейдеры хотят дождаться отметки 78,5, чтобы развернуть игру на понижение. Цена 80 долларов плохо стыкуется с возрастающей активностью сланцевых буровиков в США. Владимир Путин считает, что Россию вполне устраивает цена нефти в 60 долларов за баррель, и она «не заинтересована в бесконечном росте стоимости энергоносителей». Ранее похожее заявление сделали представители нефтяной отрасли Ирана. Нефтедобывающие страны не будут прикладывать усилия что бы «гнать» цену на нефть наверх за отметку 80 долларов, потому что считают, что с учетом текущей мировой экономической ситуации она будет неустойчивой.

Ситуация на развивающихся рынках так же остается неустойчивой. Среди последних новостей отмечу обвал котировок государственной нефтегазовой компании Бразилии Petrobras после того как власти страны волевым решением снизили цены на дизельное топливо. Естественно такое событие потянуло вниз бразильский фондовый индекс. Фондовый индекс Аргентины Merval обвалился вчера на 3,41%. За последние пять дней Merval потерял 10% Такое сильное падение аргентинского фондового индекса связано с тем что нет драйверов для стимулирования инвестиций при этом и фондовый рынок и песо страдают от оттока капитала с развивающихся рынков. Чтобы спасти песо власти Аргентины вынуждены проводить валютные интервенции.

При текущей неустойчивой ситуации с индексом Мосбиржи, который пробил вниз апрельский повышательный тренд и «дрейфует» в боковом направлении, спрос в июне будет сосредоточен в акциях с большой дивидендной доходностью. Изменить ситуацию к лучшему может только пробитие индексом отметки сопротивления 2377, но драйверов для этого пока не видно.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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