Падение рубля. Кто виноват?

В Банке России нашли виновных в апрельской девальвации рубля. Национализация банка Открытие привела к бегству миллиардера Бориса Минца из России.

В Центральном банке назвали виновных в апрельской девальвации рубля. По данным ЦБ рекордная скупка валюты была осуществлена нерезидентами, которые после введения новых санкций в отношении России начали распродавать облигации федерального займа и конвертировать полученные рубли в валюту. Мы уже ранее неоднократно предупреждали о том, что высокая доля нерезидентов в российских ОФЗ это как мина замедленного действия. Сегодня российский госдолг пользуется высоким спросом и иностранцы активно скупают рубли, а за них покупают ОФЗ. Но завтра деньги пойдут в обратном направлении и это неизбежно столкнет отечественную валюту в пропасть. Апрельские события являются лишь наглядным подтверждением этому.

Тем временем национализация банка Открытие, которая прошла в прошедшем году продолжает аукаться для экономики и сегодня. Один из богатейших людей России Борис Минц, владеющий 15 бизнес центрами и 3 пенсионными фондами был вынужден уехать в Великобританию после того, как одна из его структур допустила дефолт по облигациям. Фонды Бориса Минца активно вкладывали деньги в бумаги банка Открытия, которые моментально обесценились после национализации банка. Вероятно это не последнее падение гигантов отечественного бизнеса, которое мы увидим в текущем году. На очереди Олег Дерипаска и, возможно, Виктор Вексельберг.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 62 рублей 60 копеек, евро торгуется на отметке 72 рубля 60 копеек. Индекс ММВБ располагается на уровне 2310 пунктов, котировки нефти марки Brent держатся чуть ниже 76 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap упал до 7100 долларов.

Ситуация с Борисом Минцем это один из отголосков той политики, которую проводит ЦБ совместно с правительством в отношении российской экономики. Безусловно, винить во всем ЦБ и правительство было бы не правильно, но история с Минцем это лишь только вершина айсберга, которая находится на поверхности. Какое количество частных инвесторов, небольших компаний потеряли свои деньги в банке Открытие или в акциях и облигациях этого банка в прошлом году? Это вопрос риторический, хотя конечное число пострадавших посчитать не сложно. При этом результат внешней политики это сегодняшнее нарастающее санкционного давления на Россию. Новые санкции способны поставить в очередь на выбывание из российского бизнеса Олега Дерипаску, владеющего огромным количеством промышленных предприятий и электростанций в России. Под угрозой находится и Виктор Вексельберг, который фактически готов отдать часть своих активов государству. В этих условиях, каким образом наше правительство собирается выполнять новые «майские указы» президента не совсем понятно.

Внутренняя экономическая политика создала условия для стабильной макроэкономический ситуации. Однако заплатили мы за это высоким курсом доллара. Который вроде бы должен стоить 50 рублей, а стоит 62. И финансовые власти тут тоже не виноваты? Мы предупреждали, что к концу мая курс доллара поднимется в диапазон то 62 до 63 рублей, что сейчас и происходит. Курс евро к рублю также постепенно растет, однако гораздо умеренными темпами, связанно это с негативной динамикой валютной пары евро/доллар на международном валютном рынке Форекс.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн











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