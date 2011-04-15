Рынок нефти просит поддержки

Рынок нефти продолжает оценивать перспективы изменения условий соглашения ОПЕК+ и потенциальное влияние новых квот на состояние баланса мирового спроса и предложения. Опасения увеличения поставок со стороны стран картеля способствуют выходу из длинных позиций по Brent после неудачных набегов на отметку 80.

Трейдеры пока действуют осторожно, избегая резкой просадки котировок. С другой стороны, ситуация остается напряженной, и мы не видим значимых попыток восходящей коррекции, а это сигнал о том, что игроки будут и далее ликвидировать лонги по нефти, которая все еще остается на высоких, привлекательных для продажи уровнях.

Для улучшения настроя рынку необходимо получить заверения экспортеров о том, что стратегия выхода, которую картель и его союзники, похоже, запустят во второй половине года, будет реализовываться плавно и осторожно, чтобы не подорвать процесс восстановления баланса и ужесточения условий на мировом рынке. В случае дальнейшей просадки цен та же Саудовская Аравия может выйти на рынок с подобными вербальными интервенциями, чтобы предотвратить более агрессивное удешевление актива.

С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе Brent необходимо отвоевать отметку 75, а в идеале – вернуться выше 200-дневной скользящей средней в районе 77,40. Важная поддержка проходит в области 74,50, которая ограничила падение цен в начале этой недели. Утрата этого уровня станет сигналом к углублению медвежьей коррекции.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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