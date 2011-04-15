Рынок энергоносителей. Даже в нефти ход с ТА, если хода нету

Цены нефти во вторник продолжили оставаться в стадии консолидации, после стремительного снижения в конце прошлой недели после получения известий о намерениях ведущих участников соглашения ОПЕК+ перейти к сворачиванию соглашения.

И если раньше упорное укрепление индекса доллара было неспособно остановить рост цен нефти, то теперь рост доллара приплюсовывает свой вклад к эффекту снижения цен. Но все же пока, даже несмотря на произошедшее довольно сильное снижение, цены нефти остаются в хорошем плюсе с начала текущего года, не говоря уже о результатах целого года. (С июня прошлого года цены к сегодняшнему дню прибавили около 66%). Основные бычьи факторы, толкавшие цены вверх в последние 3 месяца, все еще остаются в силе. Продолжает ухудшаться ситуация в Венесуэле, которая по данным ОПЕК в апреле добывала только 1,436 мб/д, что в полтора раза ниже уровней 2016 года. Другой очаг неопределенности остается с динамикой поставок нефти из Ирана. После выхода из соглашения по ядерной программе Ирана США готовятся к эмбарго на поставки нефти из Ирана. Некоторую надежду внушает довольно сильная оппозиция европейских стран. Но большой вопрос в том, выдержат ли они давление со стороны США. В таких условиях, если руководство Ирана в итоге примет официальное решение о выходе из соглашения и возобновлении своей ядерной программы, то это может стать катализатором дальнейшего роста котировок нефти.

Но в ближайший месяц главным ориентиром для цен будут ожидания предстоящих решений саммита ОПЕК и последующего закрепления его на встрече ОПЕК+ 23 июня. (В ту же сторону действует и сильный рост добычи в США, а также продолжающееся укрепление доллара).

Ценам придется двигаться в условиях бурлящих сильных неопределенностей. В таких условиях не очень надежным, но полезным ориентиром могут выступать различные уровни ТА. Из соображений ТА как раз можно предполагать, что после столь резкого снижения цены нефти пойдут еще ниже, даже если им для этого захочется протестировать на прочность вышележащие уровни. Ближайшей целью движения цены видится зона 71-72 доллара за баррель по нефти Брент.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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