Нефть дешевеет, рубль лавирует между слабым евро и сильным долларом

Во вторник, 29 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 49 коп. (+0,79%), до 62,81 руб., курс евро повысился на 1 коп. (+0,02%), до 72,41 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,2 млрд (+100,0%), а в паре евро/рубль – 659,1 млн евро (+68,33%).

Банк России с 30 мая установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,642 руб., что выше предыдущего закрытия на 37,10 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 72,5269 руб. По сравнению с предыдущим значением курс единой европейской валюты вырос на 30,53 коп.

Торги по рублю завершились снижением. Он подешевел к доллару США на 49 коп., к евро – на 1 коп. Его ослаблению способствовала дешевеющая нефть и дорожающий доллар.

Против единой валюты рубль сохранил позиции на уровне 72,41 руб. Евро находится под давлением из-за усиления политических рисков в Италии и Испании, поэтому рост пары евро/рубль был сдержанным.

Ситуация в Италии накаляется. Инвесторы продают евро, так как опасаются, что на очередных выборах евроскептики наберут ещё больше голосов и проведут референдум по выходу страны из зоны евро.

В Испании в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству.

В среду, 30 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent теряет в цене 0,58%. На фоне дорожающего доллара давление на нефтяной рынок сохранится, а значит и рубль сдаст позиции иностранным валютам на открытии торгов.

Поддержкой для рубля сегодня выступят аукционы Минфина РФ, на которых ведомство планирует разместить два выпуска ОФЗ на 30 млрд руб.

Считаю, что давление на российскую валюту будет нарастать со стороны покупателей. Чтобы долларовые «быки» перешли в наступление, им необходимо закрепиться выше уровня 63,65 руб. за доллар США. Тему санкций никто не отменял. На сегодня моя цель по курсу доллара США находится на отметке 63,35 руб. Полагаю, что покупатели закроют ценовой разрыв (гэп) от 10 мая, а то пытаются его закрыть 19 дней и никак не могут.

В паре евро/рубль боковая динамика сохранится до тех пор, пока не разрешится ситуация в Италии и Испании, или участники не переведут свое внимание на другие события, которые ещё не произошли. Диапазон для колебаний курса евро составляет 72,05 – 73,05 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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