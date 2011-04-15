Рубль нацелен на продолжение медвежьего хода

На торгах во вторник рубль отметил четвертый день снижения кряду. Пара доллар/рубль набрала порядка 0,5%, коснувшись в моменте 3-недельных максимумов в районе 62,86 руб. Евро/рубль практически не изменилась и показывала сдержанную динамику, несмотря на масштабный обвал единой валюты против доллара США.

Учитывая набор факторов, которые влияют сейчас на российскую валюту, масштабы ее ослабления выглядят довольно скромными. Помимо растущего доллара, рубль ощущает на себе негативную атмосферу в сегменте рисковых активов. Бегство от рисков, начавшееся на итальянских площадках, перекинулось на мировые финансовые рынки и давит на высокодоходники, включая рубль. Нефть тем временем медленно, но верно продолжает дешеветь и судя по отсутствию внятных попыток восстановления, готова к дальнейшему выходу из длинных позиций.

С утра спрос на защитные активы по-прежнему актуален – политическая ситуация в Италии, которой грозят еще одни выборы в этом году, остается в центре внимания. Доллар держится на высоких позициях, а Brent пытается ухватиться за отметку 75. Все это предполагает дальнейшее ослабление рубля, который может пропустить «американца» к отметке 63 руб. уже в ближайшей перспективе. Если в краткосрочном периоде распродажа на финансовых рынках трансформируется в панику на опасениях европейского кризиса, положение российской валюты усугубится.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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