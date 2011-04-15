Евро получил передышку, паника на рынках поутихли

После масштабных распродаж на фондовых площадках США и Азии, европейские рынки открылись разнонаправлено, причем итальянский MIB, который за последние два дня потерял более 4%, стартовал во флэте, ощущая на себе некоторое ослабление давления со стороны политического кризиса в стране. Паника поутихла, но напряженность в европейском регионе сохраняется, и распродажи могут возобновиться в любой момент при появлении нового раздражителя с этого фронта.

Российские площадки начали сессию среды на положительной территории. РТС повышается почти на 0,5% на фоне отступления рубля от минимальных за три недели уровней. Отечественная валюта получила некоторое облегчение благодаря приостановке фиксации прибыли на рынке нефти и локальной коррекции доллара, который сегодня отступает против большинства валют на международном рынке форекс. Однако сценарий с тестированием отметки 63 руб. пока остается в силе, поскольку риск возобновления выхода из лонгов по Brent сохраняется, а доллар может вернуться к росту в краткосрочной перспективе.

Евро, который накануне чудом удержался над отметкой 1.15, тестирует уровни вблизи 1.16. Отступление доходности итальянских гособлигаций от достигнутых вчера максимумов ослабило давление на единую валюту. Впрочем, пока сохраняется повышенная неопределенность на политическом фронте в Италии, более решительных действий от быков по евро ожидать не стоит. Стратегия продаж на росте в случае с парой евро/доллар по-прежнему актуальна. Котировки могут достичь более высоких уровней, прежде чем евро накроет новая волна продаж.







Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX





















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