ОПЕК спешит на помощь

Нефть Brent резко ускорила восстановление во второй половине дня и добралась до уровней вблизи отметки 78. Ранее в течение торгов котировки тестировали отметку 75. Приличный подъем был обусловлен сразу несколькими факторами, главным из которых стал сигнал от ОПЕК.

Картель решил поддержать рынок и остановить падение цен, заявив, что пакт стран ОПЕК+ остается в силе, и экспортеры продолжат сотрудничество до конца 2018 года и в дальнейшем. Также представитель организации подчеркнули, что любое изменение условий соглашения будет постепенным, а решение о временных рамках и объемах возможного увеличения добычи еще не принято.

Воодушевившись этими заявлениями, рынок проигнорировал ремарку о том, в случае необходимости уровни добычи будут корректироваться. Другими словами, вопрос с ослаблением квот остается на повестке дня, просто информация в этот раз звучала значительно мягче и осторожнее, чем недавний сигнал от России и Саудовской Аравии, который поднял волну массового закрытия длинных позиций.

Впрочем, отскок котировок подпитали и другие факторы. Это повсеместное ослабление доллара, а также неплохие данные API, отразившие сокращение запасов сырой нефти и бензина на 1 млн и 1,5 млн баррелей соответственно. Сегодняшний официальный отчет Минэнерго, если подтвердит эти цифры или окажется лучше, способен оказать определенную поддержку ценам, но влияние этого фактора будет ограниченным, поскольку основное внимание рынка сейчас направлено на ОПЕК.

С технической точки зрения Brent нужен уверенный пробой уровня 78 для возвращения в игру отметки 80. Тестирование этой области в краткосрочной перспективе не исключаем, но такой импульс роста, как вчера, мы вряд ли увидим в краткосрочной перспективе. Тем более что перед выходными может сработать эффект от тяги игроков к фиксации прибыли.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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