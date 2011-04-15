Новости из Италии и Германии поддержали евро и глобальные рынки

Новости о том, что у Италии остаётся шанс избежать новых выборов оказала благоприятное воздействие на мировые рынки. На европейских и американских рынках был выкуплен провал предыдущего дня, азиатские площадки отошли сегодня утром от двухмесячных минимумов. Нефть продемонстрировала рывок сразу на 3 доллара (4%). Пара EURUSD поднялась из области 10-месячных минимумов сразу на 1.1% к 1.1660, где стабилизировалась в настоящий момент.

Технически, вчерашний отскок может быть началом более продолжительного восстановления после полутора месяцев снижения пары EURUSD. За это время единая валюта снизилась к доллару более чем на 7%, вернув половину роста прошлого года.

Нефть в среду испытывала на себе восстановительный рост после 4-х торговых сессий снижения. Помимо роста спроса на риски благодаря некоторому успокоению ситуации в Италии и снижению доллара, среди причин также считается комментарий ЦБ России в отчёте по финансовой стабильности о пользе договорённостей ОПЕК+ для соблюдения баланса спроса и предложения. ЦБР в подобных отчётах постоянно обращается к нефти, но рынки оказались более восприимчивы к положительным новостям в данный момент. Вряд ли это следует считать позицией ЦБ и как-то повлияет на переговоры ОПЕК+ в предстоящем месяце. Сегодня с утра нефть несколько корректирует вчерашний всплеск на 3 доллара до 77.90 за баррель Brent и торгуется около 77.40.

Восстановление спроса на риски на глобальных рынках и взлёт нефти на 4% внутри дня оказал серьёзную поддержку рублю. Пара USDRUB потеряла сразу 74 копейки (1.2%), опустившись до 62.07 (минимумов с пятницы). Евро отдал 4 копейки, опустившись в паре EURRUB до 72.37. Эта пара очень стабильна последнее время, сместив главный фокус колебаний рубля на колебания доллара на глобальном рынке. Даже колебания спроса на риски отыгрываются весьма вяло, не говоря о почти полностью потерянной взаимосвязи курса рубля и нефти.







Евгения Коновалова, FxPro PR Manager













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.