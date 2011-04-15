В центре внимания макростатистика

Накануне торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Аэрофлота (+ 6,07%), подросшие на новостях о дивидендах. Аутсайдерами без новостей стали бумаги АЛРОСЫ (- 3,04%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,00 - 63,00, укреплению рубля способствовал отскок цены на нефть до $77 за барр.

В фокусе новостей компаний и рынков оказались Сбербанк и потенциальный рост волатильности в июне. Сбербанк (+ 0,92%) отчитался за 1 квартал. Инвесторы отреагировали со сдержанным оптимизмом. Объем кредитования увеличился всего на 1% за квартал, однако чистые процентные доходы выросли на 6,5% в квартал. Прибыль банка достигла 212 млрд руб., что на 23% выше, чем годом ранее. Рыночная стоимость акции на треть выше балансовой, но банк не выглядит переоцененным на фоне темпов роста прибыли. Ориентируюсь на диапазон 200 - 230 руб. до конца 2 квартала.

Одновременно интенсифицируются разговоры о рисках. ЦБ отмечает, что из-за роста ставок ослабляется финансовая устойчивость стран с развивающимися рынками, а крупный международный инвестор прямо предсказывает масштабный финансовый кризис с центром в Еврозоне. На данный момент ситуация на фондовых рынках ухудшилась, но остается относительно спокойной. Я не ожидаю волны резкого ослабления рубля и рынка в июне, хотя волатильность, возможно, возрастет.

Ожидается коррекция. На локальном рынке в центре закрытие реестра на дивиденд по акциям ВТБ и Интер РАО. Также будет отыгрываться ситуация с активами Газпрома в Европе. Из значимой статистики – запасы нефти и ряд важных индикаторов в США, динамика промпроизводства в Японии и инфляция в Еврозоне. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,00 - 63,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2290 - 2320 п.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"





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