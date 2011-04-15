Переговоры между США и Китаем по пошлинам определят динамику на мировых рынках

Российский рынок акций в среду закончил торги в символическом минусе. Ему не помогли позитивные настроения с американских рынков, которые проявились на фоне надежд, что отправившаяся в Китай делегация сумеет договориться и предотвратит полномасштабную торговую войну между Пекином и Вашингтоном.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтехимического (-0,83%) и металлургического (-0,61%)

секторов, а среди выросших — акции компаний машиностроительного (+1,87%) и энергетического (+0,48%) секторов.

Индекс ММВБ по итогам торгов потерял 0,02% и закрылся на уровне 2297.60 пункта. Индекс РТС вырос на 0,70% и остановился на уровне 1162.96 пунктов на фоне сильного роста курса рубля к доллару США и повышению к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в России взлетели вверх на волне надежд, что торговой войны между США и Китаем все-таки не будет. Котировки марки Brent к концу торгов в РФ подскочили на 2,61%, до 77,48 долларов за баррель. Котировки WTI выросли на 2,32%, до 68,28 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу торгов в России заметно прибавил по отношению к доллару. Главной причиной стал сильный рост нефтяных цен: поэтому рубль больше вырос к доллару, чем к евро. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра упала на 1,28%, до 62,01 рублей за доллар. Пара евро/рубль снизилась на 0,10%, до 72,34 рублей.

Динамика рынка в следующие два дня будет зависеть от того, как пройдут переговоры между американцами и китайцами по торговым пошлинам. Если будет найдет консенсус, следует ждать, что на рынках продолжатся позитивные настроения. Если компромисса не будет — повторится обвал вторника.

В четверг выйдут данные индекса деловой активности в производственном и непроизводственном секторах (PMI) Китая и еврозоны. Будут обнародованы цифры потребительской инфляции в еврозоне, ВВП Швейцарии, Канады. Также выйдут значения по доходам и расходам американцев, базового ценового индекса расходов на личное потребление в США. Кроме этого, выйдут данные индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости и по запасам нефти и

нефтепродуктов от Министерства энергетики США.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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