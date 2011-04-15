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31.05.2018

Рынок акций подаёт тревожный сигнал

Несмотря на благоприятный внешний фон, российский рынок акций закрылся вчера около нуля. Во многом причиной этого стало укрепление рубля, который прибавил к доллару 1,2% и вплотную подошел к отметке 62 руб за доллар. Но основная причина столь слабой динамики – отсутствие денег на рынке. Похоже, что нерезиденты продолжают изымать свои средства из российских активов.
Если на рынок не придут новые деньги и не появится сильного внутреннего драйвера, то после окончания дивидендного сезона, где-то в середине-конце июня, российский рынок уйдет в среднесрочный нисходящий тренд.
В это время на мировые рынки пришла надежда, что Италия сумеет сформировать новое правительство без новых выборов. По результатам торгов в среду Dow Jones вырос на 1,26%, а S&P 500 на1,27%. Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют чуть более 0,1%, но незначительно падает нефть.
Мы ожидаем, что российский рынок акций откроется в легком плюсе, а затем продолжится борьба вокруг отметки 2300 пунктов по Индексу Мосбиржи. Пока поводов для падения не наблюдается, а существенному росту будет препятствовать отсутствие средств.
В пользу рубля вчера сыграл сильный отскок по паре евро-доллар, которая пока не смогла пробить отметку 1,15 и ушла намного выше 1,16. Пока рано говорить, что пара достигла своей цели в виде мощной поддержки 1,15, где и произошел разворот тренда. Вполне возможно, что это просто технический отскок после 6-недельного падения, и евро-доллар скоро пойдет на другую сильную поддержку в 1,13.
Сейчас основная мировая валютная пара прибавляет еще 0,13%, поэтому у рубля есть все шансы продолжить с утра рост и попытаться обосноваться ниже уровня 62 руб за доллар. Однако после вчерашнего укрепления будут велики желания зафиксировать прибыль и сегодня сил для дальнейшего роста рубля будет меньше.
Нефть вчера дошла до отметки 77,7 доллара за баррель, тем самым отыграв половину падения прошлой пятницы и понедельника. С технической точки зрения здесь цена нефти должна определиться, забыть ли ей про страхи увеличения добычи, которые увели ее на 75 долларов, или все-таки после технического отскока взять курс на 73 доллара за баррель.
Пока ситуация неопределенная, но для роста к 80 долларам для нефти нужны сильные новые драйверы, которых пока нет. Наиболее вероятный сценарий сегодняшнего дня – консолидация около 77 долларов или небольшой откат вниз на фиксации вчерашнего роста.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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