Рубль отвоевал позиции у доллара и евро, но не готов атаковать дальше

В среду, 30 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 74 коп. (-1,18%), до 62,07 руб., курс евро – на 4 коп. (-0,06%), до 72,37 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (-19,04%), а в паре евро/рубль – 527,2 млн евро (-20,01%).

Банк России с 31 мая установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,5937 руб., что ниже предыдущего закрытия на 4,83 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 72,5211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,58 коп.

Российской валюте в очередной раз удалось снять с себя давление, отыграть потери за вторник и по итогам дня выйти в плюс. Её укреплению способствовали новости из Италии и сообщение от ОПЕК. На фоне коррекции американской валюты курс рубля вырос и доллар США в ходе торгов дошел до отметки 62,00 руб., а курс евро – до 72,24 руб.

Цена на нефть сорта Brent в среду выросла на 2,8% на фоне сообщения, что ОПЕК сохранит ограничения объёма добычи нефти по крайней мере до конца года. Что касается Италии, то партия «Движение пяти звезд» призвало Паоло Савона отозвать свою кандидатуру на пост министра экономики, чтобы можно было найти компромисс и сформировать правительство. Общее укрепление евро надавило на доллар.

В четверг, 31 мая, нефть Brent торгуется в районе $77,46 за баррель. Пара доллар/рубль остается в коридоре 61,00- 63,00 руб. Изменчивость внешних факторов не дает цене выйти из него. Полагаю, что курс доллара продолжит консолидироваться в этом ценовом диапазоне до конца недели. Пара евро/рубль сохранит динамику около уровня 72,35 руб.





Владислав Антонов, аналитик Альпари







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