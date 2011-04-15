Китай порадовал, риски еврозоны снижаются

Внешний фон сегодня складывается разнонаправленно. Из позитивных моментов мы отмечаем сильные данные по производственному сектору Китая и снижение рисков выхода Италии из еврозоны. В пользу медведей играет вероятность эскалации торговых войн: завтра, 1 июня, президент Трамп может принять решение, будут ли введены пошлины на сталь и алюминий, ввозимые из ЕС, Мексики и Канады. ЕС пообещал ответные меры. При этом Китай, в отношении которого пошлины уже действуют, совместно с другими азиатскими странами ведет активную политику противодействия. Запасы энергоресурсов в США показали неожиданный рост, поэтому инвесторы будут ждать официальных данных от Минэнерго, которые должны подтвердить или опровергнуть статистику API.

Рост в США и Азии. США (S&P 500 +1.27%, DJIA +1.26%, NASDAQ +0.89%). Азия (Hang Seng +0.03%, Shanghai +0.71%, Nikkei +0.16%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.02%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $77.26 за барр. – ниже открытия.

Спор между США и Китаем продолжается, инвесторы предпочли сосредоточить внимание на отскоке нефтяных цен и сообщениях о переговорах с участием двух крупнейших партий в Италии по формированию правительства, что, возможно, позволит избежать досрочных выборов (фактически референдума о членстве в ЕС и еврозоне).

Цены на нефть Brent (+2.7% до $77.5 за барр.), рубль укрепился к доллару до 62.10, РТС (+0.70%), индекс МосБиржи (-0.02%).





Марк Брэдфорд, аналитик БКС Глобал Маркетс







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