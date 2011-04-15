Котировки нефти марки Brent снова выбрались на положительную территорию, восстановившись выше $77 за баррель. Активизация покупателей стала следствием сообщений о том, что ОПЕК сохранит действие энергетического пакта неизменным до конца 2018 года. В частности, агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с позицией Саудовской Аравии, сообщило, что участники соглашения продолжат соблюдать квоты минимум до конца текущего года. Напомним, что всего несколько дней назад цены на нефть снизились с максимума за последние 3,5 года, реагируя на планы основных экспортёров — Саудовской Аравии и РФ — по увеличению добычи нефти до 1 млн. баррелей в день с целью возмещения потерь от падения производства в Иране и Венесуэле. Данное увеличение добычи могло бы стать первым с конца 2016 года. Сегодня в центре внимания трейдеров официальные данные по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 17:30 МСК. Вышедший вчера отчет от Американского института нефти сообщил о росте запасов на 1 млн. баррелей. В том случае, если рост запасов будет подтверждён и официальными данными, инициатива снова может перейти к продавцам. Усилить продажи может и очередное обновление исторического максимума по объему добычи в США. При таких уровнях производства представители ОПЕК могут задуматься о целесообразности строгого соблюдения обязательств по снижению добычи. Учитывая сказанное, рекомендуем присматриваться к продажам нефти.







Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets







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