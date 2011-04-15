Американские индексы резко ушли вверх, полностью нивелировав предыдущее падение и несколько сняв напряжение и опасения относительно возможности развития более глубокой коррекции. В Азии такой позитив тоже нашёл определенное отражение. Статистика из Японии вновь не обрадовала, показав гораздо более низкие данные по динамике промпроизводства.

Долговые рынки немного успокоились, равно как и валютные - наблюдаем откат американской валюты и против валют развитых стран, и против развивающихся.

Нефть развила отскоки закрепилась выше $77 за баррель Brent. Драгметаллы в плюсе, промышленные металлы и продовольствие в смешанной динамике.

Статистики сегодня очень много: сначала инфляция и безработица в евддрозоне, затем данные по первичным заявкам на пособие, личным расходам и доходам и чикагский индекс менеджеров по снабжению.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.