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31.05.2018

Американские индексы резко ушли вверх

Американские индексы резко ушли вверх, полностью нивелировав предыдущее падение и несколько сняв напряжение и опасения относительно возможности развития более глубокой коррекции. В Азии такой позитив тоже нашёл определенное отражение. Статистика из Японии вновь не обрадовала, показав гораздо более низкие данные по динамике промпроизводства.
Долговые рынки немного успокоились, равно как и валютные - наблюдаем откат американской валюты и против валют развитых стран, и против развивающихся.
Нефть развила отскоки закрепилась выше $77 за баррель Brent. Драгметаллы в плюсе, промышленные металлы и продовольствие в смешанной динамике.
Статистики сегодня очень много: сначала инфляция и безработица в евддрозоне, затем данные по первичным заявкам на пособие, личным расходам и доходам и чикагский индекс менеджеров по снабжению.



Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка





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