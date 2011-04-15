Вчера котировки большинства акций на российском фондовом рынке выросли. Это очень хорошо потому что мы ранее мы дали рекомендации по покупке ряда акций - ждали отскока индекса РТС от зоны поддержки 1090-1100 пунктов. «Быки» сработали технично. И не только отечественные «быки»... В последний день месяца, фондовым рынкам развивающихся стран удалось подрасти. Росту поспособствовали ожидания стимулирования китайской экономики, которые дали толчок вверх китайским акциям. Финансовые власти Китая пообещали работать над улучшением ликвидности рынка. «Часто бывает так, что государственным инвестиционным фондам или пенсионным фондам дается установка инвестировать напрямую в фондовый рынок – а это дает толчок росту», – сказал старший экономист в Capital Economics Гарет Лизер.» (Рейтер)

Плохо что, не смотря на технический отскок индексов развивающихся стран, октябрь подорвал доверие инвесторов к развивающимся рынкам. В октябре индекс MSCI Emerging Markets потерял около 10% - это самое сильное падение за 6 лет, индекс МосБиржи упал на 7%, любимые многими инвесторами акции Сбербанка на 9%. А что нас ждет в первой декаде ноября? Ввод нефтяных санкций против Ирана, промежуточные выборы в США и заседание ФРС США. К этим важным событиям развивающиеся рынки подошли «внушающими жалость» как автомобиль «Антилопа-Гну» из книги Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». Как известно этот автомобиль развалился («На дороге валялась безобразная груда обломков: поршни, подушки, рессоры»). Надеюсь, наш рынок ждет лучшая судьба, но вот вчера в Китае вышли слабые показатели по росту деловой активности в промышленности. Запасы нефти растут шестую неделю подряд и из-за этого котировки Brent пробили вниз техническую поддержку 75,5 долларов.

Индекс РТС вчера закрылся с повышением 1,89%, а индекс MSCI Russia Capped ETF (ERUS) всего лишь с повышением 1,29%. Исходя из этого эйфории при открытии рынка я не жду. После выхода отчетности Сбербанка по МСФО будет ясно в какую сторону играть. А в перспективе нескольких дней индекс РТС вырастет до 1150 пунктов после чего рынок перейдет в режим ожидания тех событий о которых я упомянул ранее. Президента США Дональда Трампа верит в заключение "великолепной" торговой сделки с Китаем, но бюджетный кризис Италии не преодолён. Правительство Италии хочет повысить дефицит бюджета на 2019 год с 0,8% до 2,4%. Будем следить за развитием событий.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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