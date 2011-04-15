В среду в секторе высоколиквидных бумаг преобладал оптимистичный настрой. Поток отчетности западных эмитентов способствовал сокращению опасений в отношении динамики корпоративной прибыли и снижению напряженности на развивающихся рынках. Лучше рынка выглядела Татнефть (TATN, +3.9%), сообщившая о росте чистой прибыли по РСБУ почти в два раза по итогам первых трех кварталов года. Акции Лукойла (LKOH) подорожали на 3.5%, Северстали (CHMF) – на 3.3%, Алросы (ALRS) – на 3.0%, Норникеля (GMKN) – на 2.8%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Глас-Девелопмент (HALS) подорожали на 4.5%, Ленэнерго (LSNG) – на 4.0%, Якутскэнерго (YKEN) – на 3.6%.

Фондовые индексы США повысились на 1% - 2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС – внешний фон улучшился после выхода хорошей отчетности нескольких эмитентов в США (включая General Motors и eBay), сообщений о возможном продвижении в процессе переговоров по Brexit, а также заявления китайского Политбюро о необходимости более активных мер поддержки экономики. Между тем нефтегазовый сектор может выглядеть слабее рынка из-за невнятной динамики цен на энергоносители (фьючерсы на нефть Brent торгуются ниже $75 за баррель). Договоренность правительства РФ с нефтяными компаниями о сдерживании цен на бензин также нельзя отнести к факторам, благоприятным для последних (хотя выбранный сценарий не является худшим из возможных). На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль – индекс доллара DXY оказался под давлением отчасти из-за новостей по Brexit, оказавших поддержку курсу британского фунта. Вместе с тем, сигналов к выходу из консолидационного диапазона 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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