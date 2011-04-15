Локальная перепроданность рисковых активов постепенно нивелируется.

Вчерашний день оказался весьма позитивным для фондовых рынков. Американские фондовые индексы прибавили за сутки 1-2% (правда, отметим, что по ходу торговой сессии рост индексов был еще более весомым, а ближе к закрытию торгов индексы подрастеряли значительную часть потерь). Из новостей вчерашнего дня отметим заявления советника Д.Трампа Л.Кудлоу, заявившего в интервью CNBC, что, «возможно, новые тарифы против КНР не будут введены», и «на текущий момент ничего еще не определено». Продолжаем считать тему торговых противоречий США-Китай определяющей историей на текущий момент и считаем, что, вероятно, до встречи лидеров США и Китая в конце ноября история будет оставаться в подвешенном состоянии.

Сегодня на азиатских рынках также наблюдаются преимущественно позитивные настроения. Опубликованный с утра индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin неожиданно показал локальное улучшение (рост с 50 до 50,1 пунктов при ожиданиях снижения индекса до 49,9 пунктов). Пусть даже такое локальное улучшение статистики из Китая вкупе с продолжающимся в последние недели анонсом новых стимулирующих мер властями страны поддерживает местный фондовый рынок.

Последние два дня текущей торговой недели представляют большой интерес для глобальных рынков двумя важными событиями: сегодняшней отчетностью Apple и завтрашней публикацией данных по рынку труда в США. Локально настроения на рынках в последние два торговых дня заметно улучшились, однако говорить о полноценном развороте, возможно, еще преждевременно.

Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал весьма позитивную динамику. Индекс Мосбиржи прибавил 2,3%, забравшись выше отметки в 2350 пунктов. Продолжается сезон квартальной корпоративной отчетности в РФ, и сегодняшний день интересен публикацией показателей по МСФО Сбербанка. Учитывая тот факт, что уже после вчерашнего закрытия Московской биржи глобальные рынки подрастеряли некоторую часть роста, сегодня по индексу Мосбиржи возможен некоторый откат, однако среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно привлекательными.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.