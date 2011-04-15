Рухнувшая нефть охладит фондовых быков

Вчера Индекс Московской биржи прибавил по итогам торгов почти 2,3%, следуя за росшими американскими торговыми площадками. В результате, рублевый индикатор сумел закрыться выше линии поддержки восходящего тренда от середины апреля (2330 пунктов), но вплотную подошел к сопротивлению 2360 пунктов.

И, похоже, что шансов на продолжение роста у российского рынка акций сегодня не много. Прежде всего в пользу фиксации прибыли говорит рухнувшая вчера нефть.

Минэнерго традиционно объявило данные по запасам нефти в стране, которые оказались чуть лучше прогноза. И котировки нефти отыграли эту статистику ростом. Однако примерно с 20.00 мск, когда российские акции уже не торговались, началось практически безоткатное снижение нефти. Сегодня к утру котировки «черного золота» достигали отметок 74,4 доллара за баррель – последний раз так дешево нефть стоила в конце августа.

Причем особых причин для столь сильного снижения не было. Статистика хоть и показала очередной рост запасов, но темпы этого роста постепенно снижаются. Американские фондовые площадки сигнализируют о снижении страхов и рисков развития мало-мальски серьезного кризиса.

После такого сильного и беспричинного падения нефти наиболее вероятен отскок, причем выше отметки 75 долларов за баррель. Если его не произойдет, то распродажи фондовых активов могут увести Индекс Мосбиржи вниз на 1-1,5%.

Американские фьючерсы сегодня торгуются в районе вчерашнего закрытия и не окажут поддержку нашему рынку на открытии. Не следует также забывать о предстоящих длинных выходных. Поэтому спекулятивные лонги, тем более маржинальные, сегодня лучше начинать прикрывать до появления новых сигналов на покупку.

На слабой нефти у рубля в паре с долларом есть все шансы протестировать на прочность отметку 66, несмотря на то что сегодня с утра американская валюта на международном рынке показывает признаки ослабления.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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