Похоже, рынки растут перед новым обвалом

Рынок акций РФ закончил торги в среду в «зеленой» зоне на волне падения ожиданий, что российский регулятор будет повышать процентные ставки в ближайшем будущем. Также позитивное настроение инвесторов поддерживалось общим положительным настроем на торговых площадках в Европе и США из–за хорошей корпоративной отчетности компаний.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтехимического (+2,55%), нефтегазового (+2,21%), и

металлургического (+1,72%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги сильным ростом на 2,06% и закрылся на отметке 2347.30 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,66% и остановился на уровне 1123.67 пункта на волне снижения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ повысились на волне роста

оптимизма на мировых рынках, который поддерживается экономическими данными из США и надежд инвесторов, что спрос на черное золото будет оставаться достаточно высоким. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,53%, до 76,31 доллара за баррель.

Западно-техасская WTI прибавила 0,32%, поднявшись до 0,62%, до 66,40 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился, продолжая не реагировать ни на внутренние проблемы РФ, ни на внешние вызовы. Российская валюта упорно демонстрирует асинхронное поведение на валютном рынке в отличие от общей динамики на рынке форекс, где доллар получает поддержку. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,45%, до 65,84 рубля за доллар.

Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра упала на 0,25%, до 74,57 рубля за один евро.

Мы полагаем, что до объявления новых санкций США в отношении России в следующем месяце консолидация на внутреннем валютном рынке РФ продолжится.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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