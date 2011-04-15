Рубль потерял поддержку от нефти

В среду, 31 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 21 коп. (+0,48%), до 65,87 руб., курс евро - на 19 коп. (+0,26%), до 74,58 руб.

В последний день месяца курс рубля немного снизился по отношению к иностранным валютам. За октябрь он подешевел к доллару на 0,6%, тогда как к евро укрепился на 1,80%. Нефть сорта Brent за аналогичный период подешевела на 10%.

Курс доллара изменился, но при этом остался в узком диапазоне 65,45 – 66,00 руб. Давление на рубль исходило в первой половине торгов от общего укрепления американской валюты, во второй – от падения нефтяных котировок. По доллару вышла позитивная статистика с рынка труда США от ADP.

Нефть подешевела в ответ на опубликованный отчет Минэнерго США. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 3,22 млн баррелей (прогноз был +3,3 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 3,16 млн баррелей (прогноз был -2,4 млн баррелей), дистиллятов - на 4,05 млн баррелей (прогноз был -2,2 млн баррелей). Объем добычи в стране увеличился на 300 тыс. баррелей в сутки.

Минфин РФ выручил 17 млрд руб. от размещения двух выпусков ОФЗ, вместо 20 млрд руб. Общий спрос на облигации составил 36,7 млрд руб. Индекс RGBI по итогам дня не изменился. Несмотря на то, что ведомство не добрало 3 млрд руб., участники рынка остались довольны результатами аукционов.

Текущая цена по нефти Brent составляет $74,65 за баррель. Цена опустилась ниже $75. Продавцы пробили трендовую линию от минимума на отметке $44,34 (июнь 2017). Корреляция рубля к нефти усилится. По продолжительности «бычий» тренд длился 469 дней, от отметки $27,08 – 987 дней.

Теперь нужно подождать день для подтверждения пробоя. Если цена в четверг останется ниже $75, значит идем ниже к $65 за баррель. Соответственно по рублю начнется новая фаза ослабления. При такой ситуации мы уже вряд ли опустимся ниже отметки 65,45 руб. за доллар США. Пора готовиться к пробою 66 руб. и ралли до 67,11 руб. (промежуточный уровень сопротивления), а потом до 70 руб. за доллар.

Пара евро/рубль нашла поддержку на уровне 74,30 руб. Технически она тоже готова к ралли. Покупателей держит неопределённая ситуация вокруг Италии.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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