Рынок акций РФ продолжит рост

Фондовый рынок России может начать торги пятницы неплохим ростом на фоне покупок на рынках США, Азии и Европы. Вместе с тем, от существенного подъема его будут удерживать снижающиеся цены на нефть.

Накануне он вырос на позитивном внешнем фоне. По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 2,29% до 2352,71 пункта, а индекс РТС - на 1,89% до 1126,21 пункта.

Американские биржи в среду прибавили до 2% на фоне финансовых отчетов компаний и статистики по рынку труда. Так, Facebook сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал на 9% - до $5,1 млрд, а концерн General Motors получил чистую прибыль в $2,5 млрд после убытка годом ранее. Согласно статистике, число рабочих мест в частных компаниях США в октябре в выросло на 227 тысяч, тогда как на рынке ожидали меньшего роста.

Основные фондовые индексы Азии в четверг показывают восходящее движение на фоне сильной статистики по экономике Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в октябре составил 50,1 пункта, тогда как участники рынка ждали показателя в 49,9 пункта. Европейские биржи накануне закрыли торговую сессию ростом в пределах 2% после публикации хорошей статистики по безработице в регионе и сильных финансовых результатов крупных европейских компаний.

Между тем, цены на нефть в четверг продолжают снижаться и находятся ниже отметки $75 за баррель марки Brent после выхода данных по запасам «черного золота» в США за неделю.

Этот показатель увеличился на 3,2 млн баррелей, запасы растут уже шесть недель подряд.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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