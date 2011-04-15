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01.11.2018

Давление на нефть усиливается

Цены на нефть ускорили падение на торгах в среду. Brent все-таки не смогла удержаться над уровнем 75 и сегодня в ходе утренних торгов обновила минимумы 22 августа на отметке 74,39. Повсеместное снижение доллара не смягчает давления на котировки. За месяц Brent подешевела почти на 10%.
Катализатором вчерашних распродаж послужили данные Минэнерго США. Запасы сырой нефти на прошлой неделе увеличились на 3,2 млн баррелей. Это почти вдвое меньше, чем опубликованная нем ранее оценка API. Запасы бензина и дистиллятов сократились на 3 и 4 млн баррелей. А вот добыча подскочила на 300 тыс. баррелей в сутки – до 11,2 млн баррелей, что смазало относительно неплохую картину запасов.
При этом масла в огонь подлил эффект сильного доллара, который накануне укрепился по всему спектру рынка. Однако сегодняшний откат USD не помог Brent воздержаться от падения к новым минимумам почти 3-месячной давности.
Баррель остается уязвимым и теперь, когда уровень 75 превратился из поддержки в сопротивление, техническая картина заметно усугубилась. Для ее улучшения Brent необходимо вернуться выше отметки 75, а в идеале – снова прорваться через область 77. Но вероятность второго сценария невелика.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ






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