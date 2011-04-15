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06.11.2018

На динамику курса доллара могут повлиять итоги выборов в США

В пятницу настрой на рынке в целом оставался сравнительно оптимистичным, но обороты не были высокими – трейдеры на проявляли высокой активности, учитывая приближение длительных выходных и следующих за ними промежуточных выборов в конгресс США, итоги которых могут повлиять на характер торгов на мировых рынках. В секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядели Аэрофлот (AFLT, +5.1%), Сбербанк (SBER, +2.1%), Норникель (GMKN, +2.0%).
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Юнипро (UPRO) подорожали на 4.2%, ОВК (UWGN) – на 3.7%, ДЭК (DVEC) – на 1.9%.
На фондовом рынке США в пятницу прошла небольшая коррекция вниз, но в понедельник потери были во многом отыграны, фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе. Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. На европейских фондовых площадках две торговых сессии прошли преимущественное без сильных движений, по азиатским фондовым индексам сегодня наблюдаются разнонаправленные изменения.
Сегодня в течение дня рынок может пребывать в состоянии консолидации. Инвесторы ожидают итогов промежуточных выборов в конгресс США – от того, как места в Сенате и Палате представителей распределятся между демократами и республиканцами, зависит, помимо прочего, вероятность принятия и формат новых санкций в отношении РФ. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 66.0 по паре доллар-рубль, в дальнейшем на динамику курса доллара могут повлиять итоги выборов в США.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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