Глобальные рынки находятся в ожидании сегодняшних промежуточных выборов в американский Конгресс. Сегодня будет переизбрана нижняя палата Конгресса (Палата Представителей) и треть Сената (35 из 100 членов), и по предварительным опросам республиканская партия с большой долей вероятности сможет сохранить за собой большинство в Сенате, но уступит лидерство в нижней палате. Теоретически победа демократов в Палате Представителей может серьезно затруднить для Администрации Трампа реализацию новых шагов в налоговых послаблениях, однако, вероятно, подобный сценарий во многом уже заложен в текущие цены.

В целом на глобальных рынках каких-либо выраженных настроений в начале недели не наблюдается. На долговых рынках отметим пятничный рост доходностей UST (доходности десятилетних бумаг превысили отметку в 3,2%) после выхода сильных данных по американскому рынку труда (число созданных рабочих мест составило 250 тыс рабочих мест, коэффициент безработицы сохранился на минимумах в районе 3,7%, а рост зарплат в годовом исчислении впервые с 2009 г. превысил отметку в 3%).

Помимо сегодняшних выборов в США текущая неделя насыщена и другими значимыми событиями: сегодня будут опубликованы индексы деловой активности PMI в ЕС, завтра – представлены данные по розничным продажам в еврозоне, в четверг состоится заседание ФРС, а в пятницу будет опубликован большой блок макростатистики из Китая). Помимо этого в конце недели в Париже пройдет ряд мероприятий, посвященных 100-летию окончания первой мировой войны, на которых должен состояться целый ряд встреч между официальными лицами, в том числе возможная встреча Д.Трампа и В.Путина (однако вчерашние комментарии американского Президента журналистам говорят о том, что встреча может и не состояться).

Прошлая торговая неделя для индекса Мосбиржи оказалась весьма позитивной – индекс в пятницу достигал отметок в 2380 пунктов (максимумы за две недели). Та перепроданность российских акций, которая наблюдалась несколькими днями ранее, частично нивелирована. На горизонте ближайших торговых сессий ориентируемся на диапазон 2340-2400 пунктов по индексу Мосбиржи, среднесрочно продолжаем считать текущие уровни сравнительно привлекательными.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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