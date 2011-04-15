Фондовый рынок РФ откроется небольшим ростом на фоне подорожавшей нефти

Российский рынок акций может начать торги вторника умеренным ростом на фоне повышения цен на нефть, связанного с введением новых американских санкций против Ирана.

До праздников российские фондовые индексы показали позитивную динамику, продемонстрировав рост в течение третьего дня подряд. По итогам предпраздничной сессии индекс Мосбиржи повысился на 0,79% - до 2377,95 пункта, индекс РТС - на 0,3%, до 1134,80 пункта. Этому способствовал позитив на мировых биржах и стабилизация цены на нефть в ожидании введения новых санкций США против Ирана 5 ноября. При этом курс доллара вечером в пятницу повышался почти на 50 копеек, курс евро - почти на 40 копеек.

В то время, пока российские биржи были закрыты в связи с праздником, основные американские фондовые индексы в понедельник в основном выросли на фоне позитивной статистики по рынку услуг в США. Индекс деловой активности в сфере услуг в стране в октябре снизился до 60,3%, тогда как на рынке ожидали снижение показателя до 59,3%.

Между тем, в пятницу власти США опровергли информацию о подготовке черновика торгового соглашения между США и Китаем, что стало плохим сигналом для мировых рынков. В понедельник вступили в силу новые санкции США против Ирана. В санкционный список попали более 700 людей, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

Во вторник в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Будет полностью переизбрана палата представителей и около 30% сената.

Биржи Европы в понедельник не показали единой динамики. Опубликованные в понедельник данные по деловой активности в сфере услуг Великобритании в октябре оказались хуже прогнозов - показатель сократился до 52,2 пункта, тогда как эксперты ожидали снижения показателя только до 53,3 пункта.

Биржи Азии во вторник в основном снижаются по фондовым индексам. При этом мировые цены на нефть отреагировали ростом на известие о введении новых санкций со стороны США против Ирана. Участники рынка ждут сокращение экспорта иранской нефти на мировой рынок, что, по их мнению, может привести к дефициту топлива. С утра во вторник нефтяные котировки немного снижаются, теряя порядка 0,4%.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

















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