Почему рынок нефти проигнорировал санкции против Ирана

В понедельник цены на нефть укрепились, хотя в результате вечернего отката показали минимальный внутридневной прирост. После неудачных попыток закрепиться за пределами уровня 74, Brent откатилась, но все же смогла прервать пятидневную серию падения, которая наблюдалась на протяжении прошлой недели. На утренних торгах вторника котировки продолжают поползновения на север, удерживаясь немногим ниже уровня 73.

5 ноября официально вступили в силу американские санкции в отношении Ирана. Однако заметного впечатления на рынок это событие не произвело. И вот почему. Во-первых, возобновление ограничений уже давно отыграно рынком и было учтено в ценах (на пике – месяц назад, когда котировки обновили 4-летние максимумы). Во-вторых, Вашингтон сделал исключения для восьми стран, и некоторые из них входят в число крупнейших покупателей иранской нефти. В-третьих, Тегеран твердо дал понять, что будет нарушать санкции, сопротивляясь давлению Соединенных Штатов.

Также сейчас нет предпосылок для роста цен на черное золото в контексте глобальной экономики. Ухудшение статистики в Китае и других странах усиливает беспокойство инвесторов по поводу перспектив мирового спроса. Доллар сохраняет относительно высокие позиции, а ключевые производители в лице Саудовской Аравии, России и США наращивают добычу.

Так что в краткосрочной перспективе понижательные риски для Brent еще присутствуют. Но поддержка может прийти со стороны более агрессивной позиции Америки в адрес Ирана и поддерживающих его стран, а также со стороны экспортеров ОПЕК, которые будут задействовать вербальные интервенции, чтобы предотвратить более масштабную просадку цен.

Сегодня трейдеры будут мониторить новости с санкционного фронта, следить за динамикой доллара, а также ждать свежих еженедельных данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти. Если запасы сократятся, релиз окажет кратковременную поддержку котировкам. В случае дальнейших продаж надежная поддержка для Brent ожидается в районе психологической отметки 70, тогда как заветной целью для быков сейчас является уровень 75.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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