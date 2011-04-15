Крупные игроки остались в рубле и это подозрительно

В пятницу, 2 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 48 коп. (+0,73%), до 66,20 руб., курс евро – на 47 коп. (+0,63%), до 75,43 руб.

В последний день недели торги по российской валюте завершились в минусе против иностранных валют. Её ослаблению способствовало несколько факторов: позитивная статистика с рынка труда США, укрепление доллара по всему рынку, падение нефтяных котировок, а также длинные выходные в России.

Цена на нефть сорта Brent снижалась до $72,15. В минувшие четверг и пятницу, 1 и 2 ноября, обвал нефти был спровоцирован большим, чем ожидалось увеличением добычи ОПЕК, а также исключением некоторых стран из санкционного списка запрещающего импортировать иранскую нефть. Исключение было сделано для Южной Кореи, Тайваня, Турции, Греции, Японии, Китая, Индии и Италии. США ожидают от этих стран сокращения закупок нефти у Ирана.

В понедельник, 5 ноября, вступили в силу санкции против Ирана. Валютные торги на Московской бирже в этот день не проводились из-за праздника. Цена на нефть повышалась до $74,10 за баррель. На спот-рынке курс доллара снижался до 65,95 руб. Текущий курс составляет 66,08 руб. за доллар США. Рубль частично восстановил потери.

Баррель Brent стоит $72,89 (+0,35%). Реакция рубля на снижение нефтяных котировок была слабой, поэтому он может бурно отреагировать на их рост. Нефть серьезно просела за октябрь, а рубль подорожал. Если нефть начнет дорожать, рубль не ослабится.

Сегодня важно посмотреть, вернется курс доллара под уровень 66 руб. или нет. На глобальном рынке доллар в понедельник ослаб. Нефть торгуется в плюсе. На срочном рынке крупные игроки (юридические лица) держат длинные позиции по рублю и не переворачиваются. В пятницу короткие позиции по доллару выросли на 12,18%, до 1,3 млн контрактов (1 лот = $1000, держат шорт 131 участник). Если они не фиксируют прибыль, значит что-то знают.

Это профессиональные игроки и они в меньшинстве. Не стоит это игнорировать, поскольку толпа ошибается в большинстве случаев. Толпа держит длинные позиции по доллару в объеме 1,4 млн контрактов (10663). Обратите внимание на количество лиц, держащих эти контракты и разницу между ними.

Если отталкиваться от технического и циклического анализов рынка, то рубль вступил уже в фазу ослабления. Вопрос в другом: насколько долго по времени затянется старт? Как быть? Подождем итогов выбора в Конгресс США. Если курс доллара опустится ниже 66 руб., то флэт затянется ещё на некоторое время. Пара евро/рубль тоже «заряженная» стоит и готова к ралли до 77 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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