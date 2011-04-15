Рубль - заложник рисков

Во вторник российский рубль, скорее всего, продолжит медленное снижение к американской валюте. Ближайшие цели данного движения находятся в районе 66.50.

Надо отметить, что ослабление рубля происходит в большей степени под влиянием внешних факторов, чем внутренних. Индекс доллара закрепился выше 96 пунктов. После выхода в прошедшую пятницу данных по рынку труда в США, которые оказались лучше прогнозов и в части роста заработной платы, и в части роста количества новых рабочих мест, стало очевидным, что ФРС неизбежно еще раз в этом году повысит ставку рефинансирования. Процесс ужесточения монетарной политики приводит к снижению цен на гособлигации США, сокращению инвесторами различных рисков, в том числе и на развивающихся рынках. Укрепляется американский доллар.

Очередное заседание ФРС состоится на этой неделе. Решение будет опубликовано в четверг. Скорее всего, ставку пока не изменят, но особое внимание следует обратить на текст заявления FOMC, тональность которого покажет степень желания американского центробанка повысить ставку в декабре.

Еще одно событие, которое окажет серьезное влияние на мировые рынки - промежуточные выборы в Конгресс США. Если республиканская партия потерпит поражение на этих выборах, то есть вероятность серьезного падения рынка акций как в США, так и в Азии и Европе.

Следовательно, вырастут риски, что неизбежно негативно отразится на рубле. Поэтому пока прогноз для рубля во вторник остается неблагоприятным - медленное ослабление к 66.5







Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»









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