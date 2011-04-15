Рынок акций РФ может открыться умеренным снижением

Рынок акций РФ в среду может открыться "в минусе" на фоне снижения цен на нефть, но его может поддержать рост американских и азиатских индексов.

Накануне он закрылся выше отметки 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, а индекс РТС дорос до 1147 пунктов, несмотря на внешний негатив и снижение мировых цен на нефть. Курс доллара во вторник снижался на 18 копеек, курс евро — на 7 копеек.

Основные американские фондовые индексы накануне выросли на 0-6,07% на фоне проведения промежуточных выборов в конгресс США. Кроме того, инвесторы ждут итогов заседания ФРС США, которое состоится 7-8 ноября. На рынке не исключают, что в этот раз регулятор сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 2-2,25%. На азиатских рынках в среду наблюдается оптимизм и укрепление индексов в пределах 0,7%.

Биржи Европы завершили торги вторника в минусе, больше остальных потерял британский индекс FTSE 100, который упал на 0,9% на фоне укрепления курса фунта. Рост курса фунта наблюдается благодаря оптимизму инвесторов по поводу условий Brexit.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться из-за временных исключений для некоторых стран, которые сделали США после введения своих новых санкций против Ирана. В частности, в список этих стран вошли Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция.

Кроме того, минэнерго США (EIA) повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2018 году на 160 тысяч баррелей в день, а на 2019 год — на 300 тысяч баррелей в день.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





















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