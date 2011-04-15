Промежуточные выборы в Конгресс США, по всей видимости, не приносят сюрпризов. Согласно последним данным, с большой долей вероятности демократическая партия вернет под контроль Палату Представителей, в то время как Сенат останется в руках республиканцев. Данный сценарий во многом был ожидаемым, следовательно, значительное влияние на настроения участников вряд ли будет оказано, в то же время в некотором смысле уход неопределенности может трактоваться как фактор в поддержку риск-аппетита. Сегодня в Азии преобладают оптимистичные настроения - большинство индексов региона торгуются на положительной территории, фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,2-0,4%.

Что касается влияния политических событий на российский рынок, то здесь пока однозначную оценку дать проблематично. Вчера руководители ФБР, Минюста, национальной разведки и министерства внутренней безопасности США сделали совместное заявление, в котором сообщили, что «спецслужбы США не располагают данными о попытках взлома и вмешательства в системы голосования на промежуточных выборах». Однако при этом было сказано, что «иностранные агенты, в особенности Россия, продолжают попытки повлиять на настроения общества и предпочтения избирателей посредством действий, сеющих раздор». Вполне вероятно, что в ближайшие недели тема возможного российского вмешательства в институт выборов будет активно муссироваться в СМИ.

Вторая немаловажная тема, касающаяся санкционной истории – санкции за химоружие. Издание The Hill вчера сообщило, что Госдепартамент США доложил Конгрессу о невыполнении требований, которые позволили бы российской стороне избежать второго раунда санкций США за отравление С.Скрипаля, следовательно, ведомство консультируется с Конгрессом в отношении дальнейших шагов. Что касается возможных сроков ужесточения санкций, то здесь четких временных рамок нет – теоретически консультации с Конгрессом могут затянуться на продолжительный период времени.

Российский рынок вчера продемонстрировал позитивную динамику – индекс Мосбиржи забрался выше отметки в 2400 пунктов. Перепроданность российских акций, наблюдаемая еще в начале прошлой недели, на наш взгляд, нивелирована. Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни сравнительно привлекательными, однако при обострении санкционной истории в ближайшие недели видим вероятность еще одного коррекционного импульса.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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