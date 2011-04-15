Рынки растут в ожидании итога выборов в Конгресс США

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на положительной территории, отыгрывая, с одной стороны, в целом позитив на мировых рынках, который отмечался в понедельник, а с другой, в ожидании итога промежуточных выборов в Конгресс США, которые могут как оказать поддержку спросу на рискованные активы в мире, так способствовать их дальнейшему снижению.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+1,65%), финансового (+1,44%) и

телекоммуникационного (+0,48%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,44% и закрылся на отметке 2412.31 пункта. Индекс РТС подрос также на 1,44% и остановился на уровне 1151.14 пункта на фоне повышения курса рубля к доллару и евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ остаются под давлением из-за двусмысленной ситуации вокруг санкций на экспорт сырой нефти из Ирана и вероятности падения спроса на нее из-за торговой войны между США и Китаем, что может привести к торможению роста мировой экономики.

Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России потеряла 1,64%, до 71,97 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,65%, до 62,06 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии поднялся к евро и доллару на волне ожиданий новых санкций из США в отношении России и итога голосования в Конгресс в США. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,26%, до 66,02 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,09%, до 75,37 рубля за один евро.

Продолжаем ожидать боковой динамики на российском финансовом рынке в преддверии объявления новых санкций США в отношении РФ.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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