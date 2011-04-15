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07.11.2018

Рубль сохраняет устойчивость к колебаниям нефти и геополитике

Во вторник, 6 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 9 коп. (-0,14%), до 66,11 руб., курс евро – на 1 коп. (+0,63%), до 75,50 руб.
Торги по рублевым парам завершились в небольшом минусе. Рубль с открытия торгов на Московской бирже вышел в плюс. Пара доллар/рубль снижалась до 65,91, а пара евро/рубль – до 75,21 руб. Дневную прибыль он растерял на американской сессии на фоне падения цены на нефть марки Brent на 2,7%, до $71,16.
Цены на черное золото ускорили падение из-за решения правительства США сделать временные исключения для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Турции и Тайваня. На них не будут распространяться санкции против Ирана, вступившие в силу в понедельник. Они по-прежнему будут импортировать оттуда нефть.
На глобальном рынке Форекс было все относительно спокойно. В центре внимания – итоги промежуточных выборов в Конгресс США. Окончательные результаты этих выборов могут задать новые тренды на всех биржах.
На торгах в Азии, цена на нефть подросла на 0,49%, до $72. Я думал, когда нефть упадет ниже $75, рубль сильнее ослабится, а он оказался крепким орешком и все игнорирует.
По итогам вчерашних торгов крупные игроки сократили короткие позиции на 5%. Зато физические лица увеличили их на 32%, а длинные позиции сократили на 8,3%. Вот и нужно смотреть, что делает крупный игрок, чтобы к нему «сесть на хвост». Я полагаю, что пара доллар/рубль пока сохранит движение около 66 руб., а пара евро/рубль – в диапазоне 75,00 – 75,50 руб. Сегодня в центре внимания мировой политики выборы в Конгресс США, однако их результаты способны оказать наибольшее влияние на пару евро/доллар. А торги по рублевым парам откроются, вероятнее всего, в указанных диапазонах.



Владислав Антонов, аналитик Альпари



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