На рынке нефти превалирует негативный новостной фон

Во вторник рынок нефти не испытывал недостатка в негативном новостном фоне. В результате котировки впервые с 20 августа опустились ниже отметки 72, отметившись на минимуме в районе 71,15. К концу дня котировки частично сократили внутридневные потери, но остались глубоко в красной зоне.

Главным фактором давления на цены послужили послабления, которые дал Вашингтон восьми странам, покупающим нефть у Ирана. Участники рынка рассчитывали на более жесткий сценарий санкций и были разочарованы дальнейшим отступлением угрозы возникновения дефицита предложения.

Не в пользу роста котировок сказались и свежие прогнозы Минэнерго США. Ведомство пересмотрело в сторону повышения свою оценку добычи в Штатах на 2018 и 2019 гг. на 1,5% и 2,6% соответственно. При этом прогноз по нефти Brent был понижен на 1,8% и 4,2% соответственно.

Масла в огонь подлил обновленный прогноз аналитиков Morgan Stanley, которые также пересмотрели свои ожидания по ценам на нефть в сторону снижения, сославшись на мировые поставки выше ожиданий и дальнейшую поддержку со стороны производителей ОПЕК.

К слову, накануне стало известно, что Ирак планирует достичь договоренности с международными компаниями о помощи в наращивании добычи и увеличения объемов экспорта.

Отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США снова выросли, на этот раз на 7,8 млн баррелей. Далее игроки сосредоточатся на официальном отчете Минэнерго, который должен отразить боле скромный прирост запасов.

Таким образом, на данный момент путь наименьшего сопротивления для котировок Brent – по-прежнему вниз. Но при отсутствии дополнительных медвежьих факторов цены, скорее всего, смогут остановиться в районе отметки 70 и воздержатся от более глубокой просадки. В ближайшей перспективе не исключены попытки восстановления над уровнем 72.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.