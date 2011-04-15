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08.11.2018

Рынок акций РФ подхватит оптимизм мировых рынков на фоне итогов выборов в конгресс США

Российский рынок акций на открытии торгов в четверг имеет все шансы начать день уверенным ростом на фоне внешнего позитива, связанного с итогами промежуточных выборов в американский конгресс.
Накануне фондовый рынок РФ показал позитивную динамику пятый день подряд: индекс Мосбиржи повысился на 1,37% - до 2445,34 пункта, индекс РТС - на 1,14%, до 1164,27 пункта. Рубль в среду выглядел стабильно по отношению к доллару, но несколько снижался к евро.
Основные американские фондовые индексы накануне прибавили более 2%. По итогам промежуточных выборов в конгресс США демократы получили большинство в палате представителей США, а республиканцы - в сенате. Таким образом, президент США Дональд Трамп теперь не сможет так легко проводить через конгресс свои инициативы, в том числе и в сфере торговли.
Рынки Азии в четверг показывают рост почти на 2%. Биржи Европы также уверенно выросли в среду, прибавив более 1%. После того, как были обнародованы результаты выборов в США, инвесторы ждут итогов заседания ФРС по ставке. Ожидается, что в этот раз регулятор сохранит ее на текущем уровне 2,25-2,5%.
Мировые цены на нефть немного подрастают на фоне сообщения о том, что ОПЕК+ обсуждает возможность сокращения добычи нефти в 2019 году. Вместе с тем, от более существенного роста нефтяные котировки удерживают данные о росте запасов нефти в США за неделю.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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