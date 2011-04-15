В среду на рынке наблюдалось оживление. Предварительные итоги выборов в конгресс США оказались благоприятными для фондовых рынков – политическая неопределенность была снята, контроль над двумя палатами конгресса достался разным партиям, что создает систему «сдержек и противовесов». В итоге фондовый индекс S&P 500 вырос на 2.1%, индекс мирового рынка акций MSCI ACWI – на 1.5%. В российском секторе высоколиквидных бумаг спрос был сосредоточен в акциях ВТБ (VTBR, +5.6%), Лукойла (LKOH, +2.4%), Сбербанка (SBER, +2.1%), Новатэка (NVTK, +2.0%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Куйбышевазота (KAZT) подорожали на 14.7%, ТГК-2 (TGKB) – на 5.6%, Мегионнефтегаза (MFGS) – на 4.9%.

Фондовые индексы США закрылись в заметном плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы повысились, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в течение дня не исключено некоторое снижение активности покупателей на рынке акций перед объявлением итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (22:00 мск). Консенсус-прогноз предполагает сохранение целевого диапазона базовой процентной ставки ФРС без изменений, но сопутствующий комментарий может повлиять на ожидания в отношении динамики процентных в ближайшие кварталы, а значит, и на настрой на рынке. Из корпоративных новостей сегодня ожидается отчетность по международным стандартам ВТБ (VTBR) и корпорации Алроса (ALRS). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации немногим выше отметки 66.0 по паре доллар-рубль, сильные движения перед объявлением решения ФРС по ставке маловероятны.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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